Странная смерть врача после Covid-19 потрясла Ухань 

В китайском Ухане умер врач-уролог Ху Вэйфен — коллега Ли Вэньляна, который первым рассказал о вспышке коронавируса в городе и скончался от Covid-19 в феврале. Об этом сообщают «Вести».
Ху Вэйфэн заразился коронавирусом в январе, работая в Центральной больнице Уханя. В апреле его фотографии облетели мировые СМИ — лицо доктора сильно потемнело. Медики считают, что причиной стало гормональное лечение, повредившее печень.
Как пишет Guardian, в апреле у Ху случилось кровоизлияние в мозг, с тех пор он находился в состоянии комы.
В китайской сети Weibo сообщения о смерти Хе Вэйфена набрали более 400 миллионов просмотров и более 46 тысяч комментариев. Люди выражали соболезнования и благодарили доктора.
Всего в Центральной больнице Уханя от коронавируса умерли шесть врачей.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 7,7 млн человек, число жертв эпидемии приблизилось к 460 тысячам человек.