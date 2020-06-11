Странная смерть врача после Covid-19 потрясла Ухань 

В китайском Ухане умер врач-уролог Ху Вэйфен — коллега Ли Вэньляна, который первым рассказал о вспышке коронавируса в городе и скончался от Covid-19 в феврале. Об этом сообщают «Вести»

Ху Вэйфэн заразился коронавирусом в январе, работая в Центральной больнице Уханя. В апреле его фотографии облетели мировые СМИ — лицо доктора сильно потемнело. Медики считают, что причиной стало гормональное лечение, повредившее печень.

Как пишет Guardian, в апреле у Ху случилось кровоизлияние в мозг, с тех пор он находился в состоянии комы.

В китайской сети Weibo сообщения о смерти Хе Вэйфена набрали более 400 миллионов просмотров и более 46 тысяч комментариев. Люди выражали соболезнования и благодарили доктора.

Всего в Центральной больнице Уханя от коронавируса умерли шесть врачей.