«Ястребиные» санкции против РФ не дают шансов США

Представители Республиканской партии США причислили Россию к трём главным врагам Америки наряду с Китаем Ираном и предложили ввести «самые жёсткие санкции». Среди них — признание РФ страной-пособником терроризма и отключение страны от системы SWIFT. Опрошенные NEWS.ru американские эксперты убеждены: большая часть «ястребиных» предложений не будет реализована.

Республиканский исследовательский комитет (RSC) представил 10 июня результат своей работы за последние полтора года. Им стал 120-страничный доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором отдельно рассматриваются три государства, представляющие для США наибольшую угрозу, — Китай, Россия и Иран. Глава, посвящённая РФ, заметно короче отведённых другим странам, однако не менее содержательна. В ней члены самого многочисленного и авторитетного республиканского комитета в Палате представителей пишут о «стратегии сдерживания» России и объясняют, почему она представляет опасность для США. Так России вменяют её действия в Сирии и на Украине , эпизод с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Конгрессмены предлагают усилить давление на РФ и ввести против неё новые санкции, в том числе признать Россию государством-спонсором терроризма. В качестве причины указывается поддержка страной таких запрещённых в США организаций и движений как «Талибан» (запрещена в РФ), «Хезболла» , Корпус стражей исламской революции (КСИР) и «Русское имперское движение», связанное с проведением военных тренингов, в том числе для иностранцев. Также в документе есть рекомендации отключить Россию от системы SWIFT, ввести санкции в отношении её нефтегазовых проектов, госдолга, Внешэкономбанка и отдельных лиц. Кроме того, конгрессмены предлагают усилить военную поддержку Украины и Грузии и сделать «противодействие российской агрессии» главной темой саммитов НАТО . Всего в документе содержится более пятнадцати антироссийских предложений.

В Кремле рассчитывают, что изложенные в новом докладе идеи «останутся на уровне заявлений» и не будут реализованы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике, — сказал Песков.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц считает, что предложенная RSC стратегия сдерживания России вряд ли будет полностью реализована. Однако, отдельные её положения могут быть взяты на вооружение, сказал эксперт NEWS.ru.

Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона:

Положение о создании «стратегии прямого общения с русскими людьми и поддержки их стремлений к демократии и правам человека» может получить поддержку в Конгрессе, поскольку различные органы правительства США и НПО уже и так этим занимаются. Возможно будет поддержан акт SMART — законопроект, требующий отчёта от Госдепартамента о связи российского правительства с терроризмом, но не немедленное признание России государством-спонсором терроризма.

Вайц не исключает, что администрация президента США Дональда Трампа выступит против введения экономических санкций в отношении России, учитывая хрупкость мировой экономики. По его словам, новые рестрикции могут иметь неожиданные и нежелательные последствия.

Со своей стороны профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни в беседе с NEWS.ru напомнил, что изложенные конгрессменами предложения звучали и ранее.

Алан Кафруни, Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона:

Вряд ли США отключат Россию от SWIFT, Трамп вряд ли пойдёт это. Но даже если и так, то у РФ есть способ найти альтернативу этой системе. Что касается санкций в отношении российского суверенного долга, то в совокупности с предложенными в докладе рестрикциями против Китая, такой шаг может привести к ослаблению доллара. Так что такие сценарии маловероятны.

Да, в Сенат сейчас внесён законопроект, расширяющий санкции в отношении «Северного потока-2», но строительство газопровода зашло уже слишком далеко. Этот проект — красная линия для Берлина. Не думаю, что ему помешают. Наконец, при всём уважении к стратегии, с учётом происходящего в США, сейчас не лучшее время для реализации пункта о прямом диалоге с российским народом.

Эксперт отметил, что Республиканский исследовательский комитет — это крайне консервативная группа в палате представителей, идеи которой сильно отличаются от реальной политики США. Тем не менее Кафруни считает, что «очень ястребиные» заявления конгрессменов потенциально опасны в контексте грядущих выборов.