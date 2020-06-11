Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

29 стран Африки обратились за помощю в борьбе с COVID-19 к России 

Русская Планета 1 час назад
29 стран обратились к России за помощью
Фото: Reuters
29 стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19, сообщила представитель МИД Мария Захарова. По её словам, еще одна аналогичная просьба поступила от Африканского союза.
Представители африканских стран заявляют, что коронаирусная инфекция нового типа вышла за пределы больших городов и начала стремително расползаться по регионам. У многих стран не хватает средств защиты.
«Интерфакс» со ссылкой на регионального директора ВОЗ по странам Африки Матшидисо Ребекку Моэти передает, что 75% выявленных случаев в Африке приходятся на 10 стран, четверть случаев — на ЮАР. Туда, по словам Захаровой, уже были направлены наборы тест-систем.
Различную помощь от России получили также Демократическая Республика Конго, Джибути, Гвинея. Продовольственные грузы были отправлены Союзу Коморских Островов и Мадагаскару.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Русская Планета: последние новости
В США Международный уголовный суд обвинили в коррупции и связях с Россией В США Международный уголовный суд обвинили в коррупции и связях с Россией «Страны может не быть»: Саакашвили предупредил о последних днях Украины «Страны может не быть»: Саакашвили предупредил о последних днях Украины Слова Зеленкого про стыд россиян за Крым показали его непонимание ситуации Слова Зеленкого про стыд россиян за Крым показали его непонимание ситуации
В мире , Политика , Мария Захарова , МИД , ВОЗ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение