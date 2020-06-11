29 стран обратились к России за помощью

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29 стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19, сообщила представитель МИД Мария Захарова . По её словам, еще одна аналогичная просьба поступила от Африканского союза.

Представители африканских стран заявляют, что коронаирусная инфекция нового типа вышла за пределы больших городов и начала стремително расползаться по регионам. У многих стран не хватает средств защиты.

«Интерфакс» со ссылкой на регионального директора ВОЗ по странам Африки Матшидисо Ребекку Моэти передает, что 75% выявленных случаев в Африке приходятся на 10 стран, четверть случаев — на ЮАР. Туда, по словам Захаровой, уже были направлены наборы тест-систем.

Различную помощь от России получили также Демократическая Республика Конго, Джибути, Гвинея. Продовольственные грузы были отправлены Союзу Коморских Островов и Мадагаскару.