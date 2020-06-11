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Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Фото: Reuters
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим военно-морских сил вооруженных сил Украины», — передает РИА «Новости» текст указа Зеленского.
Одновременно был уволен экс-командир ВМС Украины Игорь Воронченко, который был в этой должности с 2016 года.
Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году — Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и национальный университет обороны Украины в 2015 году.
В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке. С апреля 2020 года занимал должность заместителя командующего ВМС.
Руководил международными учениями Sea Breeze от украинской стороны. Принимал участие в боях в Донбассе.
В феврале командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов заметил, что теперь уже экс-главком ВМС Украины Игорь Воронченко «танкист — и по образованию, и по прохождению службы».
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Комментарии
В мире , Игорь Касатонов , Игорь Воронченко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Севастополь
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