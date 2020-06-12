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Майк Помпео передал россиянам поздравления с Днём России 

News.ru и ещё 7 9 минут назад
Помпео обратился к россиянам
Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев обратился к гражданам РФ.
От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России, — говорится в заявлении госсекретаря.
День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то, что многие называют его Днём независимости России.
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В мире , Общество , США , Коронавирус , COVID-19 , Владимир Путин
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