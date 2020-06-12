Помпео обратился к россиянам

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев обратился к гражданам РФ

От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России, — говорится в заявлении госсекретаря.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то, что многие называют его Днём независимости России.