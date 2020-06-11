Зеленский увидел опору суверенитета в деньгах США

В финансовой поддержке США он увидел опору суверенитета и территориальной целостности страны. По его словам, на эти 250 миллионов долларов Украина укрепит свою обороноспособность.

«Благодарен США за их неизменную поддержку. Это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами», — заявил Зеленский.

Ранее представители Пентагона сообщили Конгрессу США о том, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Это вторая часть военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые были выделены Конгрессом.