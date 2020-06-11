Пока вы не уснули: в ЕС «сводят счеты» с Россией 

В Кремле сделали заявление о «жестких санкциях» США
Кремль сожалеет, что представители американского истеблишмента вновь призвали к ужесточению санкций в отношении России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Западные СМИ: "Это плевок в лицо Меркель"
Автор Bloomberg Патрик Донахью заявил, что решение президента США Дональда Трампа сократить численность американских войск в Германии лишает Берлин возможности противостоять Москве.
"Они были, есть и останутся пиндосами"
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, американские военные в Сирии «действуют беспардонно», провоцируя россиян. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
"Латвия сводит счеты с Россией"
Россия решительно осуждает попытки латвийских парламентариев законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Рубль упал
Курс доллара США по отношению к российскому рублю превысил отметку в 69 рублей.
Россия озвучила позицию по Донбассу
Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОК аннулировал результаты россиян в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
В Крыму разгорелся скандал из-за "Росии"
Сотрудника алуштинской городской администрации, ответственного за размещение плаката со словом «Россия» с одной буквой «с», привлекут к ответственности, заявила РИА Новости глава города Галина Огнева.
«Не хочу выигрывать»: звездный адвокат отказал Ефремову
Адвокат Александр Добровинский, известный своим сотрудничеством со звездами отечественного шоу-бизнеса и знаменитыми спортсменами, отказался защищать Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потому что не хочет выигрывать для артиста этот процесс. О своей позиции юрист заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».
ДТП с Ефремовым может изменить Садовое кольцо
В ЦОДД задумались о разделении автомобильных потоков на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым. Заместитель руководителя учреждения Александр Евсин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти давно рассматривают вариант постройки зелёной аллеи посреди этой дороги.
«Сейчас наркоту подкину»: инцидент с росгвардейцем
Сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) угрожал подкинуть россиянину запрещенные вещества. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Некоторое время назад мужчина поссорился с соседями.