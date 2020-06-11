Пока вы не уснули: в ЕС «сводят счеты» с Россией 

Все новости на карте

В Кремле сделали заявление о «жестких санкциях» США

Западные СМИ: "Это плевок в лицо Меркель"

Автор Bloomberg Патрик Донахью заявил, что решение президента США Дональда Трампа сократить численность американских войск в Германии лишает Берлин возможности противостоять Москве.

"Они были, есть и останутся пиндосами"

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, американские военные в Сирии «действуют беспардонно», провоцируя россиян . Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

"Латвия сводит счеты с Россией"

Рубль упал

Курс доллара США по отношению к российскому рублю превысил отметку в 69 рублей.

Россия озвучила позицию по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОК аннулировал результаты россиян в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

В Крыму разгорелся скандал из-за "Росии"

Сотрудника алуштинской городской администрации, ответственного за размещение плаката со словом «Россия» с одной буквой «с», привлекут к ответственности , заявила РИА Новости глава города Галина Огнева.

«Не хочу выигрывать»: звездный адвокат отказал Ефремову

Адвокат Александр Добровинский , известный своим сотрудничеством со звездами отечественного шоу-бизнеса и знаменитыми спортсменами, отказался защищать Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потому что не хочет выигрывать для артиста этот процесс. О своей позиции юрист заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

ДТП с Ефремовым может изменить Садовое кольцо

В ЦОДД задумались о разделении автомобильных потоков на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым. Заместитель руководителя учреждения Александр Евсин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти давно рассматривают вариант постройки зелёной аллеи посреди этой дороги.