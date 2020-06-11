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В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
США обвинили Россию в давлении на МУС
Фото: Reuters
США обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС), обвиняют Москву в использовании его в собственных интересах, заявил в четверг генпрокурор США Уилльям Барр.
"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", — сказал Барр на пресс-конференции.
По его словам, "этот институт (МУС) на практике едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом, используемым для манипуляции внешней политикой демократических суверенных стран, в том числе США".
По словам генпрокурора, США проведут расследование деятельности МУС, и, "если удастся, призовут виновных к ответственности".
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении людей, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении военных США.
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В мире , Дональд Трамп , Москва , США
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