США обвинили Россию в давлении на МУС

США обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС), обвиняют Москву в использовании его в собственных интересах, заявил в четверг генпрокурор США Уилльям Барр.

"США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", — сказал Барр на пресс-конференции.

По его словам, "этот институт (МУС) на практике едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом, используемым для манипуляции внешней политикой демократических суверенных стран, в том числе США".

По словам генпрокурора, США проведут расследование деятельности МУС, и, "если удастся, призовут виновных к ответственности".