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Евросоюз отказался пускать россиян 

Вероника Полынина и ещё 1 5 минут назад
Евросоюз отказался пускать россиян
Фото: РИА Новости
Евросоюз отказался открыть въезд для россиян после 1 июля и планирует разрешить пересекать свои границы гражданам лишь пяти стран.
В рекомендациях Еврокомиссии, касающихся смягчения ограничительных мер по въезду и выезду из ЕС, говорится, что с 1 июля можно разрешить въезд для стран, где темпы распространения коронавируса ниже показателей внутри самого альянса. В этот список попали Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и непризнанная Россией республика Косово.
Также в Еврокомиссии рекомендовали разрешить въезд студентам и высококвалифицированным работникам. В период действия ограничений в ЕС из других стран могли попасть лишь граждане и жители альянса, работники сферы здравоохранения, исследователи, работающие над сдерживанием коронавируса, и дипломаты.
Европа закрывает границы
Как сообщал «Рамблер», 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин смягчил ограничения на выезд и въезд в страну. Так, россияне могут выехать в другую страну к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, направиться за рубеж на лечение, работу или учебу.
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В мире , Социология , Михаил Мишустин , ЕС , Еврокомиссия
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