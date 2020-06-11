Евросоюз отказался пускать россиян 

Евросоюз отказался открыть въезд для россиян после 1 июля и планирует разрешить пересекать свои границы гражданам лишь пяти стран.

В рекомендациях Еврокомиссии , касающихся смягчения ограничительных мер по въезду и выезду из ЕС, говорится, что с 1 июля можно разрешить въезд для стран, где темпы распространения коронавируса ниже показателей внутри самого альянса. В этот список попали Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и непризнанная Россией республика Косово.

Также в Еврокомиссии рекомендовали разрешить въезд студентам и высококвалифицированным работникам. В период действия ограничений в ЕС из других стран могли попасть лишь граждане и жители альянса, работники сферы здравоохранения, исследователи, работающие над сдерживанием коронавируса, и дипломаты.