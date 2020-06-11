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Захарова назвала попытку запрета в Латвии георгиевской ленты сведением счетов с Россией 

ТАСС 2 часа назад
«Латвия сводит счеты с Россией»
Фото: РИА Новости
Россия решительно осуждает попытки латвийских парламентариев законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Латвийские парламентарии продолжают глумиться над святой памятью ветеранов, которые сражались против фашистской угрозы в годы Второй мировой войны. Вдобавок к уже одобренному запрету на ношение символики и военной формы советского периода они приступили к рассмотрению законодательной поправки, запрещающей использование георгиевской ленточки в ходе публичных мероприятий, — сказала она. — Решительно осуждаем избранные латвийскими радикальными политиками преступный путь сведения исторических счетов с Россией, а по сути с исторической памятью целого поколения".
Дипломат призвала обратиться к ветеранам войны с вопросом об истинном значении этого символа.
"Спросите у них, не слушайте политиков и комментаторов, просто спросите у них. Они вам расскажут, что стоит за историей георгиевской ленточки, расскажут об ее истинном значении и стоимости, а стоимости у нее нет, потому что она бесценна", — подчеркнула Захарова.
3 июня комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять парламент, а потом утвердить президент республики.
В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня. Авторы документа тогда требовали ограничить, согласно их утверждениям, "символическое присутствие враждебной по отношению к безопасности Латвии тоталитарной идеологии, запретив использование георгиевской ленточки во время публичных развлекательных и праздничных мероприятий". В прошлом году со схожей законодательной инициативой выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии".
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Комментарии 3
В мире , Мария Захарова , МИД , Латвия
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