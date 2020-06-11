Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Великобритании оставят без выпивки 

Lenta.ru 1 час назад
Жителей Великобритании оставят без выпивки
Фото: Reuters
В Великобритании тысячи пабов могут закрыться, оставив жителей королевства без выпивки. Как сообщает The Independent, без прямой финансовой поддержки от государства бары, которые были закрыты с середины марта, рискуют больше никогда не открыться.
Торговая отраслевая организация UK Hospitality бьет тревогу и указывает, что у пабов за это время накопились непомерные долги по аренде. Письмо с призывом о помощи направлено в правительство. Кроме аренды есть еще одна трудность: в заведениях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в два метра между посетителями. При этом в каждом четвертом пабе оказалось недостаточно места, чтобы придерживаться этих требований.
Сейчас Великобритания наряду с другими странами погрязла в кризисе из-за пандемии коронавируса. Спасти экономику страны может введение базового дохода, уверены эксперты аналитического центра RSA Future Work Center. Каждому жителю соединенного королевства предлагают выдавать до 2,5 тысячи фунтов в год. Выдача денег, уверены аналитики, поможет поддержать экономику в целом и работников проблемных секторов в частности.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Дефицит бюджета США рекордно вырос Дефицит бюджета США рекордно вырос В Белоруссию начала поступать нефть из США В Белоруссию начала поступать нефть из США В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле
Комментарии
В мире , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение