Жителей Великобритании оставят без выпивки 

Великобритании тысячи пабов могут закрыться, оставив жителей королевства без выпивки. Как сообщает The Independent, без прямой финансовой поддержки от государства бары, которые были закрыты с середины марта, рискуют больше никогда не открыться.

Торговая отраслевая организация UK Hospitality бьет тревогу и указывает, что у пабов за это время накопились непомерные долги по аренде. Письмо с призывом о помощи направлено в правительство. Кроме аренды есть еще одна трудность: в заведениях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в два метра между посетителями. При этом в каждом четвертом пабе оказалось недостаточно места, чтобы придерживаться этих требований.

Сейчас Великобритания наряду с другими странами погрязла в кризисе из-за пандемии коронавируса. Спасти экономику страны может введение базового дохода, уверены эксперты аналитического центра RSA Future Work Center. Каждому жителю соединенного королевства предлагают выдавать до 2,5 тысячи фунтов в год. Выдача денег, уверены аналитики, поможет поддержать экономику в целом и работников проблемных секторов в частности.