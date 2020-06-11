Вакцина не нужна: как японцы проведут Олимпиаду в Токио

Судьба летних Олимпийских игр в Токио не зависит от изобретения вакцины против коронавируса. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна готова принять соревнования с десятками тысяч участников, даже несмотря на риск COVID-19. Однако японцы официально заявили, что проведут Игры в упрощенном формате — уменьшат количество зрителей и делегатов, сократят расходы по 200 пунктам сметы и ограничат передвижение атлетов. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ выступал против такого упрощения.

Для Игры в Токио не нужна вакцина

Вероятность проведения летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, становится все выше.

Если раньше активно курсировали слухи о том, что Олимпиаду планируют полностью отменить в том случае, если не будет изобретена вакцина от коронавируса, то теперь в Японии решили пресечь эти тревожные новости.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что проведение Игр в Токио не будет напрямую зависеть от изобретения вакцины.

«Насколько мне известно, оргкомитет «Токио-2020» и Международный олимпийский комитет (МОК) не ставят разработку вакцины от COVID-19 в качестве условия для проведения соревнований», — цитирует чиновника ТАСС.

Раньше подобное мнение высказывал и глава координационной комиссии МОК по проведению Игр в Токио Джон Коутс

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала нам продолжать готовиться к проведению Олимпиады в запланированные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года. Так что мы этим и занимаемся, и от изобретения вакцины это не зависит. Конечно, было бы здорово, если бы ее создали. Однако мы просто будем следовать рекомендациям ВОЗ и японских властей, отвечающих за здравоохранение», — говорил Коутс в интервью Australian Associated Press.

Любопытно, что один из главных представителей японского здравоохранения — глава Ассоциации врачей этой страны Ёситакэ Ёкокура — как раз высказывал сомнения в целесообразности проведения Игр без вакцины.

«Я считаю, что, если мы не будем располагать эффективной вакциной, то организовать Олимпиаду будет невероятно сложной задачей. Нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — настаивал врач на заседании в Токио.

При этом Ёкокура не стал утверждать, что Игры не стоит проводить со стопроцентной вероятностью, подчеркнув, что лишь считает это «трудновыполнимым». С ним были согласны и медики из других стран.

Понять беспокойство врачей несложно. На спортивном празднике в Японии ожидают 11 тысяч атлетов и 4 400 паратлетов (Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года) из более чем 200 стран со всего мира. Также с ними приедут как минимум несколько тысяч сопровождающих — людей из тренерского и медицинского штабов национальных сборных, а также спортивных чиновников. И это не считая прессы, тысяч сотрудников оргкомитета «Токио-2020» и волонтеров, которые должны будут обеспечить техническую часть Игр.

Все спортсмены и тренеры будут перемещаться между 43 объектами Олимпиады (если их количество не уменьшат, против чего выступал глава координационной комиссии МОК Джон Коутс еще в апреле), жить в одной олимпийской деревне — и все это примерно в одни и те же сроки.

Если коронавирус к тому времени не будет окончательно побежден и не изобретут вакцину, то вполне может произойти новая вспышка эпидемии, когда все участники Игр начнут разъезжаться по домам.

С другой стороны, в странах Европы уже начинают возобновляться футбольные чемпионаты, а в России, например, даже планируют пускать на матчи зрителей, заполняя стадион на 10% от общей вместимости. Конечно, это не несколько десятков тысяч людей одновременно, которые потом разлетятся по всей планете, как в случае с Олимпиадой, но все же.

Думается, что через год к проведению турниров во время пандемии станут относиться еще проще.

Необычная Олимпиада

Еще одна важная новость: 10 июня оргкомитет «Токио-2020» официально поддержал идею проведения Игр в упрощенном формате. Цели этого упрощения: 1) обеспечить безопасность от заражения коронавирусом, 2) сократить расходы (Япония и так понесла огромные убытки из-за переноса Олимпиады на следующий год).

Среди возможных мер местные СМИ отмечают сокращение затрат более чем по 200 пунктам итоговой сметы, уменьшение числа допущенных на Игры зрителей и делегатов от каждой страны, а также сокращение количества участников церемоний открытия и закрытия.

Кроме того, планируется существенно ограничить передвижения спортсменов за пределами олимпийской деревни.

Обо всех этих намерениях губернатор Токио Юрико Коикэ сообщал еще 4 июня, однако тогда премьер-министр страны Синдзо Абэ выступил против.

«Позвольте мне повторить мое намерение принять отложенные Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года в полном объеме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — передавал РИА «Новости» слова Абэ, сказанные на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Однако спустя неделю премьер-министр, судя по всему, изменил свое мнение.

Новые проблемы из-за переноса Игр

Также 10 июня состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором обсуждалось немало вопросов по поводу проведения Игр в Токио.

Так, выяснилось, что одной из главных проблем теперь стало возможное совпадение дат Олимпиады и нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который начнется позже обычного из-за длинного перерыва в этом году, а значит, его плей-офф может затронуть время Игр. В таком случае олимпийский баскетбольный турнир потеряет немало сильных участников.

«Мы постоянно общаемся с Международной федерацией баскетбола (ФИБА), а они, в свою очередь, поддерживают диалог с НБА, — рассказал глава МОК Томас Бах. — И обе эти организации заинтересованы в том, чтобы не оспаривать даты Олимпиады. Они должны достигнуть договоренности».

Окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года.