Западные СМИ: «Это плевок в лицо Меркель»

Москва одобрила решение Трампа. «Это плевок в лицо Меркель, — говорит Владимир Фролов, бывший российский дипломат, ставший теперь экспертом по международным отношениям. — Но он в наших интересах».

После нескольких дней неопределенности в офис Меркель поступило официальное сообщение о том, что вопрос о выводе войск США находится в стадии рассмотрения. Пресс-секретарь Белого дома неоднократно отказывался подтверждать решение Трампа. Сообщения СМИ подняли в Берлине тревогу — новость о выводе войск восприняли как еще один признак охлаждения трансатлантических отношений и смещения приоритетов в Вашингтоне.

Независимо от того, действительно ли президент США пытался подорвать усилия Меркель в противостоянии России , это решение еще раз показало способность Трампа выбивать европейских лидеров из колеи своей непредсказуемой политикой.

В начале этого года, когда пандемия covid-19 охватила Италию , Трамп, не предупредив глав европейских стран, запретил полеты [в США] из [стран] ЕС . Ранее он подвергал сомнению положение НАТО о совместной защите, лежащее в основе безопасности континента. Двое хорошо разбирающихся в подобных вопросах людей сообщили, что бывший посол США Ричард Гренелл некоторое время заявлял о своем желании уменьшить военное присутствие США в Германии — сократив часть войск или перебросив их в Польшу . Однако многие высокопоставленные чиновники Госдепартамента узнали об этом плане только из новостей.

В понедельник депутат Христианско-демократического союза и координатор трансатлантического сотрудничества Германии Питер Бейер заявил, что он все еще не уверен, были ли эти сообщения «пробным шаром» или уловкой кампании Трампа. Но если президент осуществит задуманное, это будет означать «ослабление трансатлантического альянса», заявил он в интервью.

«Это будет не в интересах НАТО и его членов, включая США, а в интересах Китая и России», — сказал он.

Вывод 9 тысяч 500 американских военнослужащих создаст токсическую геополитическую среду для Меркель. Трамп, очевидно, надеется встретиться лицом к лицу с президентом России на саммите G7 осенью и хочет заставить Германию занять более жесткую позицию в отношении Китая, своего крупнейшего торгового партнера. Россия была изгнана из G7 в 2014 году после присоединения Крыма.

По словам Флорова, Путин считает канцлера разорившимся маклером, ведь она заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание, когда закончится ее четвертый срок в следующем году.

История взаимодействия

Меркель — прагматик: она пыталась взаимодействовать с Путиным и поддерживать отношения с Кремлем после того, как ЕС ввел санкции из-за Крыма, и продвигала строительство газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море, несмотря на усиление враждебности со стороны Вашингтона. Сейчас завершение строительства газопровода стоимостью 15 миллиардов долларов под вопросом, поскольку США угрожают новыми санкциями компаниям, которые будут участвовать в этом проекте. Немецкие чиновники открыто заявляют о своем разочаровании в том, что они получили так мало от своих инвестиций в Путина.

Немецкие чиновники считают, что теперь на канцлера оказывается внутреннее давление из-за новых откровений о роли российской военной разведки в кибератаке на Бундестаг в 2015 году и в публичной расправе в гангстерском стиле в Берлине прошлым летом, а также из-за обострения напряженности в переговорах по Украине.

В прошлом месяце Меркель заявила о периоде нового периода охлаждения с Россией. Россия «поддерживает марионеточные режимы в некоторых частях восточной Украины и атакует западные демократии, включая Германию, с помощью гибридных ресурсов», заявила она.

Тем временем США направляют высокопоставленных чиновников в Вену, чтобы 22 июня провести переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Администрация Трампа хочет, чтобы Москва помогла склонить Китай к более широким переговорам по ограничению запасов ядерного оружия всех трех стран.

Отношения Меркель с Путиным, бывшим агентом КГБ в Восточной Германии до падения Берлинской стены, достигли низшей точки в конце мая. Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла после того, как федеральные прокуроры пришли к выводу, что российский сотрудник военной разведки участвовал в нападении на компьютерные сети в Бундестаге в 2015 году. По словам Меркель, участие России было «возмутительным», а ее МИД заявил, что Германия воспользуется новым инструментом кибербезопасности ЕС для введения целенаправленных санкций в отношении подозреваемых. Министерству было что обсудить с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым

«Очень жесткий и кровавый человек»

Убийство грузина 23 августа средь бела дня в парке Кляйнер Тиргартен, в нескольких минутах ходьбы от офиса Меркель, привело к высылке дипломатов из Берлина и Москвы. Генпрокуратура ФРГ, приступившая к расследованию преступления в декабре, заявляет, что есть доказательства причастности российских властей. Пока чиновники ждут результаты расследования, министерство «готово к дальнейшим мерам» против Москвы.

Переговоры, направленные на сворачивание боевых действий на востоке Украины, ни к чему не приведут, поскольку немецкие чиновники жалуются на то, что Россия пытается выступать в конфликте в качестве посредника, а не участника, говорят инсайдеры. Такая позиция дискредитирует пятилетний Минский процесс, заложивший основу для переговоров.

Меркель уже сталкивалась с Путиным из-за убийства в Тиргартене в декабре на саммите в Париже, требуя от Кремля передать любую информацию, которая может помочь расследованию. Но это доставило ей мало удовольствия. Путин сказал, что убитый, у которого было несколько псевдонимов и который, как предполагается, воевал против российской армии в Чечне, был «боевиком и очень жестким и кровавым человеком». По словам немецких чиновников, Россия не оказывала содействия [в раскрытии убийства].

СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), младший партнер Меркель по коалиции, традиционно придерживалась более примирительного подхода к России, чем христианские демократы. Но даже они сейчас требуют, чтобы канцлер выступила против Путина.