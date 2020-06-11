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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады 

РИА Новости и ещё 13 10 минут назад
Лидер группы «Океан Эльзы» сложил мандат
Фото: РИА Новости
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады — в 2008 году.
Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.
"Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, оно зарегистрировано и в ближайшее время будет рассмотрено. Я хочу подчеркнуть, что это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю свою деятельность в партии "Голос", — сказал Вакарчук на брифинге. По его словам, у него в планах — образовательные проекты.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля прошлого года, по итогам которых партия музыканта Вакарчука "Голос" набрала 5,82% и получила 20 мандатов.
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Комментарии
В мире , Украина , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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