Лидер группы «Океан Эльзы» сложил мандат

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В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады — в 2008 году.

Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.

"Я сегодня зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, оно зарегистрировано и в ближайшее время будет рассмотрено. Я хочу подчеркнуть, что это решение никоим образом не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю свою деятельность в партии "Голос", — сказал Вакарчук на брифинге. По его словам, у него в планах — образовательные проекты.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля прошлого года, по итогам которых партия музыканта Вакарчука "Голос" набрала 5,82% и получила 20 мандатов.