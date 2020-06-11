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Зеленский назвал самую большую беду Порошенко 

Lenta.ru 11 минут назад
Зеленский назвал самую большую беду Порошенко
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и «делать что-то для страны». Об этом он рассказал в интервью «Украиной правде», видеозапись доступна в YouTube.
Зеленский заявил, что он не верит Порошенко и считает, что его самая большая беда состоит в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.
«До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто», — сказал Зеленский.
На вопрос журналиста, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму, президент ответил, что человек должен «сидеть», только в том случае, если он виновен.
«А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд», — резюмировал он.
10 июня Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Экс-президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД
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