Зеленский назвал самую большую беду Порошенко 

Зеленский заявил, что он не верит Порошенко и считает, что его самая большая беда состоит в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

«До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто», — сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму, президент ответил, что человек должен «сидеть», только в том случае, если он виновен.

«А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд», — резюмировал он.

10 июня Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Экс-президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.