Украина и Грузия опять поссорились из-за Саакашвили 

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Украины для дачи пояснений по поводу заявления главы исполкома украинского Нацсовета реформ Михаила Саакашвили. Об этом со ссылкой на главу грузинского внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани сообщает «Sputnik-Грузия».
По данным издания, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях опубликовал обращение, в котором выступил с критикой грузинских властей и пообещал быть «на передовой» на предстоящих парламентских выборах.
«Это заявление Саакашвили, которое мы слышали вчера, является прямым вмешательством гражданина Украины в дела другой страны и напрямую в избирательный процесс. В связи с этим мы пригласили посла Украины и требуем объяснений», — заявил Залкалиани.
Он подчеркнул, что ранее украинские коллеги были предупреждены, что Саакашвили начнет вмешиваться во внутренние дела Грузии, и напомнил, что бывший президент
на родине «должен ответить перед правосудием».
«Рамблер» писал, что после того, как Михаил Саакашвили был назначен главой исполкома Нацсовета реформ Украины, Грузия отозвала своего посла для консультаций.