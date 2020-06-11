Украина и Грузия опять поссорились из-за Саакашвили 

По данным издания, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсетях опубликовал обращение, в котором выступил с критикой грузинских властей и пообещал быть «на передовой» на предстоящих парламентских выборах.

«Это заявление Саакашвили, которое мы слышали вчера, является прямым вмешательством гражданина Украины в дела другой страны и напрямую в избирательный процесс. В связи с этим мы пригласили посла Украины и требуем объяснений», — заявил Залкалиани.

Он подчеркнул, что ранее украинские коллеги были предупреждены, что Саакашвили начнет вмешиваться во внутренние дела Грузии, и напомнил, что бывший президент

на родине «должен ответить перед правосудием».

«Рамблер» писал, что после того, как Михаил Саакашвили был назначен главой исполкома Нацсовета реформ Украины, Грузия отозвала своего посла для консультаций.