МИД Грузии вызовет посла Украины из-за Саакашвили

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили — прим. ТАСС) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", — сказал Залкалиани.

Саакашвили в четверг на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой".

В отношениях Грузии и Украины возникли разногласия после того, как президент Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В ответ Тбилиси отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что будет следить за тем, как Украина будет сдерживать Саакашвили от того, чтобы тот не вмешивался во внутренние дела республики.

Саакашвили в Грузии и на Украине

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили