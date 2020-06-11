МИД Грузии вызовет посла Украины из-за Саакашвили

МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии. Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.
"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили — прим. ТАСС) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", — сказал Залкалиани.
Саакашвили в четверг на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой".
В отношениях Грузии и Украины возникли разногласия после того, как президент Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В ответ Тбилиси отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что будет следить за тем, как Украина будет сдерживать Саакашвили от того, чтобы тот не вмешивался во внутренние дела республики.
Саакашвили в Грузии и на Украине
Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
В 2015 году украинский президент Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время он находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться на Украину и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.