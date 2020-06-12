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В Пекине закрыли продуктовые рынки после выявления заразившихся COVID-19 

News.ru и ещё 21 1 час назад
В Пекине выявили заразившихся COVID-19
Фото: globallookpress.com
Два сотрудника Главного исследовательского центра мясной продукции Китая заразились коронавирусом. В связи с этим власти Пекина решили закрыть несколько оптовых продуктовых рынков.
Заболевшие COVID-19 работали на территории южного района Фэнтай. Сейчас там идёт дезинфекция нескольких объектов.
В столице проверят на наличие коронавируса все заведения общепита, включая столовые в школах и домах престарелых. Кроме того, инспекторы посетят компании, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов, сообщила газета «Синьцзинбао».
С начала пандемии коронавируса в Китае было зафиксировано 83 064 случая заражения. Число ввозных составляет 1803, из них 1740 человек уже выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.
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