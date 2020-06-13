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В Чехии закрыли дело о «яде из России» 

РИА Новости и ещё 9 15 минут назад
Чехия закрыла дело о «яде из России»
Фото: globallookpress.com
Дело о якобы привезенном из России яде, из-за которого Чехия выслала из страны представителей Россотрудничества, закрыто, сообщила в пятницу чешская Служба безопасности и информации (СБИ).
"Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что информация о рицине не подтвердилась.
"В этой сложной ситуации сотрудники СБИ продолжили свою работу, получили ясную и точную информацию о существе дела, которая была предложена соответствующим адресатам. На основе этой информации премьер и глава МИД приняли решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге", — отмечает контрразведка.
Служба также сообщила, что обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать утечку в СМИ информации по данному делу.
Скандал с "ядом"
Еженедельник Respekt 27 апреля написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин. По информации издания, мужчина проследовал в посольство России. Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове. Чешские СМИ писали, что из-за него якобы взяли под охрану троих пражских политиков, связанных с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Как заявил 5 июня премьер Чехии Андрей Бабиш, один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в СБИ выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для чешско-российских отношений и нанес ущерб репутации России в Чехии. Власти выслали двух российских дипломатов, а Россотрудничество уточнило, что высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Первый замглавы МИД Владимир Титов заявил РИА Новости, что российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по вине России. По его словам, создается впечатление, что Чехия не заинтересована в предметном разговоре и исправлении ситуации, и вероятно, на мышление властей в Праге воздействуют факторы извне. Титов отметил, что Чехия выслала представителей Россострудничества, хотя сама признала, что не имеет к ним никаких претензий. Он подчеркнул, что Москва не будет терпеть такой подход.
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Комментарии
В мире , Политика , Безопасность , Андрей Бабиш , Борис Немцов , Владимир Титов , Иван Конев , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Чехия
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