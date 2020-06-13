Белый дом не ждет второй волны COVID-19

Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация США не ожидает второй волны заболевания новым коронавирусом в США , а вспышки в некоторых частях страны можно контролировать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на записи закрытого заседания.

По данным издания, Кудлоу пытался убедить в этом инвесторов на закрытом онлайн заседании в пятницу с участием клиентов инвестиционно-консалтинговой компании Evercore.

"Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые", — приводит газета слова Кудлоу.

Советник Трампа указал на рост числа случаев в Южной Каролине и Аризоне, отметив, что это связано со "значительно возросшими объемами тестирования", а не второй волной заболевания.

"Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны", — заявил он.

Издание также сообщает, что, по словам источника из Белого дома, участие Кудлоу в закрытом заседании было одобрено юристами с точки зрения этики.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Более 540 тысяч человек выздоровели.