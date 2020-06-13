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СМИ: советник Трампа заявил, что Белый дом не ждет второй волны COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Белый дом не ждет второй волны COVID-19
Фото: EPA
Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация США не ожидает второй волны заболевания новым коронавирусом в США, а вспышки в некоторых частях страны можно контролировать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на записи закрытого заседания.
По данным издания, Кудлоу пытался убедить в этом инвесторов на закрытом онлайн заседании в пятницу с участием клиентов инвестиционно-консалтинговой компании Evercore.
"Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые", — приводит газета слова Кудлоу.
Советник Трампа указал на рост числа случаев в Южной Каролине и Аризоне, отметив, что это связано со "значительно возросшими объемами тестирования", а не второй волной заболевания.
"Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны", — заявил он.
Издание также сообщает, что, по словам источника из Белого дома, участие Кудлоу в закрытом заседании было одобрено юристами с точки зрения этики.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Более 540 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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Комментарии
В мире , США , Коронавирус , Ларри Кудлоу , ВОЗ , Администрация США , Wall Street Journal
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