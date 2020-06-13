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Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что перенес на один день свой предвыборный митинг в городе Талса, штат Оклахома, в связи с тем, что 19 июня во многих американских штатах отмечается так называемый Juneteenth — день освобождения рабов.
Ранее сообщалось, что Трамп возобновит выступления на митингах перед своими сторонниками, первый такого рода митинг должен состояться в Оклахоме, последующие во Флориде, Аризоне и Северной Каролине.
"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. К сожалению, это накладывается на День освобождения. Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты (митинга — ред.) из уважения к этому празднику, проведения этого важного события и того, что оно представляет. Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбы", — написал Трамп в Twitter.
Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках, — из-за эпидемии коронавируса. К настоящему времени многие штаты начали снимать ограничения по коронавирусу, но почти все до сих пор запрещают крупные собрания граждан.
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Комментарии
В мире , Массовые беспорядки , Гражданская война , Дональд Трамп , США , Талса
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