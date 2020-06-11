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В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском
Фото: Reuters
Бывший офис Виктора Бабарико, соперника президента Белоруссии Александр Лукашенко на выборах, обыскали, сообщает Telegram-канал NextaLive оппозиционного журналиста Сергея Путило.
В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов. Это сделано, чтобы не дать конкуренту Лукашенко зарегистрироваться кандидатом в президенты, утвержает Telegram-канал.
Ранее Бабарико сообщил, что собрал необходимое число подписей для регистрации кандидатом на выборах.
Голосование пройдет в Белоруссии 9 августа. По всей стране проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов, которые нередко заканчиваются задержаниями. Лукашенко заявил, что не допустит майдана.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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