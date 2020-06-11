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Трампу пригрозили военным переворотом в США 

Lenta.ru и ещё 4 19 минут назад
Трампу пригрозили военным переворотом
Фото: Reuters
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах. Слова политика в четверг, 11 июня, приводит CNN.
В ходе очередного интервью журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он когда-нибудь о том, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах в ноябре, но при этом откажется признать их итоги и покинуть свой пост. В ответ бывший вице-президент заявил, что в таком случае освободить Белый дом Трампу помогут военные.
«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — отметил Байден.
Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.
Аналогичное мнение высказал и член палаты представителей от Луизианы, демократ Седрик Ричмонд (Cedric Richmond). По его словам, военные вмешаются, если Трамп воспротивится результатам выборов.
«Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти», — заявил политик.
Ранее в июне стало известно о конфликте, произошедшем между Трампом и главой Пентагона Марком Эспером после того, как тот публично заявил о нежелании использовать военную силу для подавления протестов, охвативших города США из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Отмечалось, что президент впал в ярость из-за позиции Эспера и был в шаге от того, чтобы уволить его.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Латинская Америка , США , Марк Эспер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Пентагон , CNN
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