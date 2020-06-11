Порошенко может сесть на 10 лет 

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины сделала попытку предъявить Порошенко обвинение по уголовному делу о незаконном назначении в 2018 году Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Адвокат бывшего украинского президента Илья Новиков рассказал, что сотрудник прокуратуры попытался вручить его клиенту уведомление о предъявлении обвинения перед началом допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

«Мы отказались общаться с ним», — сообщил юрист.

Он объяснил это тем, что, согласно действующему на Украине законодательству, вручать сообщение о подозрении депутату Верховной рады должен лично генеральный прокурор. Таковым в настоящее время является Ирина Венедиктова.

Сам Порошенко назвал уголовное дело в отношении него политическим. Тем временем Spiegel сообщил, что экс-президенту Украину грозит лишение свободы на срок до 10 лет.