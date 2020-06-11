Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко может сесть на 10 лет 

Артём Кульша 1 час назад
Порошенко может сесть на 10 лет
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Украины сделала попытку предъявить Порошенко обвинение по уголовному делу о незаконном назначении в 2018 году Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.
Адвокат бывшего украинского президента Илья Новиков рассказал, что сотрудник прокуратуры попытался вручить его клиенту уведомление о предъявлении обвинения перед началом допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
«Мы отказались общаться с ним», — сообщил юрист.
Он объяснил это тем, что, согласно действующему на Украине законодательству, вручать сообщение о подозрении депутату Верховной рады должен лично генеральный прокурор. Таковым в настоящее время является Ирина Венедиктова.
Сам Порошенко назвал уголовное дело в отношении него политическим. Тем временем Spiegel сообщил, что экс-президенту Украину грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии 1
В мире , Украина , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Илья Новиков , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение