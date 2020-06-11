Зеленский рассказал об SMS-сообщениях Коломойского 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об SMS-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Украинскую правду».

На вопрос, общается ли он с Коломойским, Зеленский сообщил, что бизнесмен может прислать ему SMS, когда с чем-то не согласен. «Он мне может написать SMS-ку:

"Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "Надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим», — сказал украинский лидер.

Зеленский назвал Коломойского влиятельным человеком холерического склада и отметил, что бизнес и политика, «к сожалению, друг без друга не могут жить».

Олигарху Коломойскому приписывают сильное влияние на Зеленского.