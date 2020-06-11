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В деле сбитого MH17 нашелся «тайный свидетель» 

Павел Тиунов 59 минут назад
В деле сбитого MH17 нашелся «тайный свидетель»
Фото: ТАСС
В Гаагском суде, рассматривающем дело о крушении пассажирского Boeing в Донбассе в 2014 году, были оглашены показания «тайного свидетеля», который якобы видел зенитно-ракетный комплекс «Бук», выстреливший ракетой по авиалайнеру, сообщает «Интерфакс-Украина». По делу этот человек проходит под кодовым названием X48.
Показания свидетеля в процессе огласил прокурор Тэйс Бергер. Х48 заявил, что встретил передвижную ракетную установку у блокады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на дороге из Снежного в Саур-Могилу.
«Он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена», — заявил Бергер, подчеркнув, что через несколько минут после старта ракеты «Бук» выехал на дорогу и около него появились четыре человека в одинаковой униформе, похожей на военную.
Суд принял к рассмотрению показания «тайного свидетеля» и счел их надежными. При этом в процессе было сказано, что некоторые утверждения Х48 требуют прояснения: например, куда направились люди в униформе цвета хаки после выстрела. В связи с этим было заявлено о необходимости повторного допроса свидетеля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель гособвинения Тэйс Бергер заявил, что целью ракеты, сбившей малайзийский Boeing с 283 пассажирами на борту, мог быть совершенно другой самолет. Прокурор допустил, что «Бук» изначально стрелял по военному истребителю.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Boeing , Интерфакс
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