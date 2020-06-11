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Коронавирус выявили у 7,3 млн человек в мире 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Коронавирус выявили у 7,3 млн человек в мире
Фото: depositphotos.com
Коронавирусная инфекция выявлена у 7 360 239 человек по всему миру, жертвами инфекции в общей сложности стал 416 201 пациент. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
За последние 24 часа зафиксировано 121 628 случаев COVID-19, скончались 4 924 человек.
При этом излечились по всеми миру 3 454 807 пациентов.
По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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