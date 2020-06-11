Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский объяснил, почему уволил главу своего офиса 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Зеленский объяснил увольнение Богдана
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уволил Андрея Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что его сильно меняет власть, и добавил, что сейчас они не общаются.
Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее был советником президента.
"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли… Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет… С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Мне не нравятся конфликты внутри команды… Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо…", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он также сообщил, что изначально хотел назначить Богдана генеральным прокурором.
"Считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним по голове офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал… С самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", — сказал Зеленский.
Президент также добавил, что сейчас не общается с Богданом вообще.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии 3
В мире , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение