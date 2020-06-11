Зеленский объяснил увольнение Богдана

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Зеленский в феврале уволил Богдана и назначил на должность главы своего офиса Андрея Ермака , который ранее был советником президента.

"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли… Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет… С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Мне не нравятся конфликты внутри команды… Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо…", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

Он также сообщил, что изначально хотел назначить Богдана генеральным прокурором.

"Считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним по голове офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал… С самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что сейчас не общается с Богданом вообще.