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Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран 

РИА Новости и ещё 3 37 минут назад
Япония может разрешить въезд бизнесменов из четырех стран
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Япония может разрешить въезд бизнесменов из Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Вьетнама с определенными условиями и не более 200-250 человек в день, о таких планах правительства сообщила газета "Иомиури".
Переговоры о возможности открытия границ Япония ведет с правительствами этих стран. Согласно существующим планам, не более 200-250 человек смогут приезжать в Японию в бизнес-поездку. При условии соблюдения автономности транспорта им не будет вменяться в обязанность выдерживать 14-дневный карантин. Важным условием станет и наличие отрицательных PCR-тестов, проведенных как на родине бизнесмена, так и после прибытия в Японию.
Япония закрыла въезд для иностранцев из 111 стран, включая упомянутые четыре. В 129 стран японцам рекомендовано отказаться от поездок.
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В мире , Австралия , Вьетнам , Новая Зеландия , Таиланд , Япония
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