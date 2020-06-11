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Губернатору штата Рио-де-Жанейро грозит импичмент 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Губернатору штата Рио-де-Жанейро грозит импичмент
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Законодательное собрание бразильского штата Рио-де-Жанейро проголосовало за начало процесса отстранения от должности губернатора штата Уитсона Уитцела, подозреваемого в коррупции, сообщает бразильский портал G1.
По его данным, члены собрания практически единодушно поддержали инициативу выдвинутую председателем Андре Сесилиану.
Как отмечает портал, Уитцел заявил о своей невиновности. Он уверен, что ему удастся остаться на занимаемом посту.
В конце мая сообщалось, что полиция проводит обыски в резиденции Уитцела в рамках операции по делу о растрате средств и коррупции в связи с мерами, предпринимаемыми в ходе борьбы с коронавирусом. Губернатор впоследствии отверг участие в каких бы то ни было правонарушениях и заявил, что готов сотрудничать с правосудием.
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В мире , Рио-Де-Жанейро
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