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Помпео обсудил с генсеком ООН Ливию и Иран 

RT на русском 1 час назад
Помпео обсудил с генсеком ООН Ливию и Иран
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы они обсудили Ливию, Сирию и Иран.
Об этом говорится в распространённом заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
«Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гутерриш обсудили шаги, направленные на окончание конфликта и выход из ситуации в Ливии путём переговоров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также Помпео и Гутерриш побеседовали по поводу необходимости возобновления трансграничного гуманитарного механизма в Сирии и важности продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.
Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы.
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В мире , ООН , Иран , Ливия , Сирия , США
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