Япония заявила о перехвате военного самолета РФ 

Ил-20 вдоль японской морской границы пролетел около тысячи километров, а затем развернулся на базу, сообщает «Интерфакс». Как уточняет издание. самолет оснащен аппаратурой для сканирования местности, оптическими датчиками, системой спутниковой связи, а также фотоаппаратурой.