Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония заявила о перехвате военного самолета РФ 

Ura.Ru 47 минут назад
Япония заявила о перехвате военного самолета РФ
Фото: Ura.Ru
Российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи японских островов Хоккайдо и Хонсю перехватили японские истребители. В Объединённом комитете начальников штабов Японии уточнили, что самолет летел над международными водами Японского моря.
Ил-20 вдоль японской морской границы пролетел около тысячи километров, а затем развернулся на базу, сообщает «Интерфакс». Как уточняет издание. самолет оснащен аппаратурой для сканирования местности, оптическими датчиками, системой спутниковой связи, а также фотоаппаратурой.
Ранее истребители ВВС США вылетали на перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны вблизи Аляски. В Минобороны России отметили, что полет российских бомбардировщиков был плановым. Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ, писало RT.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Ura.Ru: последние новости
Генпрокурор США: на протесты в Америке влияют иностранные силы Генпрокурор США: на протесты в Америке влияют иностранные силы Средний Урал начал выполнять требования для отмены карантина Средний Урал начал выполнять требования для отмены карантина В Швеции заявили о гибельных ошибках при борьбе с коронавирусом В Швеции заявили о гибельных ошибках при борьбе с коронавирусом
Комментарии
В мире , Армия , Сергей Рудской , Министерство обороны , Генштаб , Комитет начальников штабов , Интерфакс , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
В деле Ефремова новый поворот
00:39
В деле Ефремова новый поворот
Происшествия
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение