Трамп готовится провести реформу полиции 

Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам пресс-секретаря президента Кейли Макинэни, президент усердно работал над предложениями по решению вопросов, поднятых протестующими по всей стране. Она также подчеркнула, что решения президента не предполагают снижения уровня неприкосновенности полицейских.

Ранее глава профсоюза нью-йоркской полиции Майк О'Мира обратился к гражданам с призывом прекратить травлю полицейских.