Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп готовится провести реформу полиции 

Мир24 и ещё 4 18 минут назад
Трамп готовится провести реформу полиции
Фото: Белый Дом США
Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции, сообщает телеканал «МИР 24».
По словам пресс-секретаря президента Кейли Макинэни, президент усердно работал над предложениями по решению вопросов, поднятых протестующими по всей стране. Она также подчеркнула, что решения президента не предполагают снижения уровня неприкосновенности полицейских.
Ранее глава профсоюза нью-йоркской полиции Майк О'Мира обратился к гражданам с призывом прекратить травлю полицейских.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Мир24: последние новости
Принц Гарри засомневался в правильности решения переехать в Штаты Принц Гарри засомневался в правильности решения переехать в Штаты Экс-сотрудник отсудил у компании 50 тысяч евро за скучную работу Экс-сотрудник отсудил у компании 50 тысяч евро за скучную работу Лукашенко поручил проверить частные компании, где сотрудников увольняют из-за политики Лукашенко поручил проверить частные компании, где сотрудников увольняют из-за политики
В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
В деле Ефремова новый поворот
00:39
В деле Ефремова новый поворот
Происшествия
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение