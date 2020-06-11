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За нарушение карантина оштрафовали принца Бельгии 

Свободная пресса и ещё 7 13 часов назад
За нарушение карантина оштрафовали принца Бельгии
Фото: Patrick van Katwijk / DPA / Global Look Press
В автономном сообществе Андалусия (Испания) штраф за нарушение карантина получил принц Бельгии Иоахим. Теперь ему придется заплатить 10,4 тысячи евро, сообщает Reuters.
Уточняется, что в конце мая принц прибыл на учебную стажировку в Кордову. Однако, не смотря на ограничения, он посетил несколько вечеринок. А чуть позже стало известно, что Иоахим заразился коронавирусом.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в Москве в течение последних суток скончалось еще 53 пациента. Днем ранее, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в столице погибло 56 человек.
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В мире , Другое , Reuters , Бельгия , Испания
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