За нарушение карантина оштрафовали принца Бельгии 

В автономном сообществе Андалусия ( Испания ) штраф за нарушение карантина получил принц Бельгии Иоахим. Теперь ему придется заплатить 10,4 тысячи евро, сообщает Reuters.

Уточняется, что в конце мая принц прибыл на учебную стажировку в Кордову. Однако, не смотря на ограничения, он посетил несколько вечеринок. А чуть позже стало известно, что Иоахим заразился коронавирусом.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в Москве в течение последних суток скончалось еще 53 пациента. Днем ранее, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в столице погибло 56 человек.