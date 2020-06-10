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В США призвали к жестким санкциям против России 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
В США призвали к жестким санкциям против России
Фото: РИА Новости
Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести такие жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, которых, по их оценке, ранее никогда не было.
Такое предложение содержится в 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов. Работа над документом велась порядка полутора лет.
Авторы «предлагают более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире», в число которых входят Россия, Иран и Китай.
В том числе республиканцы предлагают ввести против этих стран «самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом», передает ТАСС.
«Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента», — сказано в докладе.
В частности, авторы предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах и признание России «государством — спонсором терроризма». В документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».
Законодатели рекомендуют ввести санкции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), а также руководства КПК, включая членов Политбюро, в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.
С помощью ограничений авторы доклада советуют заблокировать дополнительные секторы экономики Ирана, ввести санкции против «подконтрольных Ирану лиц в регионе», в том числе представителей вооруженных формирований в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.
Отмечается, что все эти предложения носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.
Во вторник американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.
Политолог Сергей Судаков заявил, что США, предлагая ввести санкции против России, пытаются показать миру, что они являются единственным источником силы в мире, способным применять санкции в отношении других стран.
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В мире , Политика
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