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Борис Джонсон снял «запрет на секс» 

Lenta.ru 1 час назад
Борис Джонсон снял «запрет на секс»
Фото: James Veysey / Shutterstock / REX
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии так называемого «запрета на секс» для людей, проживающих в разных домах. Это правило было введено в рамках карантинных мер из-за пандемии коронавируса, передает The Daily Mail.
Отмечается, что с 13 июня в Британии отменяется правило, согласно которому двум и более людям из разных домов было запрещено собираться в любом частном месте. Оно касалось всех, кроме спортсменов, членов семей во время похорон, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями. Глава правительства Соединенного Королевства подчеркнул, что понимает, насколько тяжелыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими.
13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня — второй. Так, частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки.
По состоянию на 10 июня Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 292 тысячи случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (почти два миллиона зараженных), Бразилия (740 тысяч) и Россия (493 тысячи).
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Комментарии 2
В мире , Борис Джонсон
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