Пока вы не уснули: Германия и США поспорили из-за России 

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА) вступить в переговоры «без вмешательства России». В то же время в МИД Германии заявили о необходимости участия Москвы в процессе.
Россиян предупредили о двойных списаниях с карт
Банк может списать средства два раза за одну операцию по вине продавца услуги или товара либо в связи с возникшими техническими неисправностями системы, заявил агентству экономической информации «Прайм» финансовый аналитик Денис Порывай.
"MH17 сбили намеренно"
Четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях в окружном суде Гааги, передает РИА Новости.
Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко сообщает ТАСС.
Умер Анатолий Трушкин
78-летний Анатолий Трушкин, известный совместной работой с популярными российскими юмористами, скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash.
«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах»
В России не существует олигархов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова
Актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве.
ЖКХ подорожает
На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец». Остальные позиции в квитанциях подорожают, как и планировалось раньше.
Названа цель сорванного ФСБ теракта в Симферополе
Теракт на рынке Симферополя, сорванный ФСБ, готовился против крымских татар. Террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы.
Зеленский напомнил россиянам о стыде
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 июня, что россияне в будущем будут стыдиться присоединения Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».