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Пока вы не уснули: Германия и США поспорили из-за России 

Сергей Василенок 49 минут назад
Пока вы не уснули: Германия и США поспорили из-за России
Фото: Reuters

США и Германия поспорили из-за России

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА) вступить в переговоры «без вмешательства России». В то же время в МИД Германии заявили о необходимости участия Москвы в процессе.

Россиян предупредили о двойных списаниях с карт

Банк может списать средства два раза за одну операцию по вине продавца услуги или товара либо в связи с возникшими техническими неисправностями системы, заявил агентству экономической информации «Прайм» финансовый аналитик Денис Порывай.

"MH17 сбили намеренно"

Четверо обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях в окружном суде Гааги, передает РИА Новости.

Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко сообщает ТАСС.

Умер Анатолий Трушкин

78-летний Анатолий Трушкин, известный совместной работой с популярными российскими юмористами, скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах»

В России не существует олигархов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова

Актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один. Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве.

ЖКХ подорожает

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец». Остальные позиции в квитанциях подорожают, как и планировалось раньше.

Названа цель сорванного ФСБ теракта в Симферополе

Теракт на рынке Симферополя, сорванный ФСБ, готовился против крымских татар. Террористы намеревались разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом Победы.

Зеленский напомнил россиянам о стыде

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 июня, что россияне в будущем будут стыдиться присоединения Крыма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Украинскую правду».
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
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В мире , Денис Порывай , Анатолий Трушкин , Михаил Ефремов , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Андрей Руденко , Владимир Путин , ФСБ , Boeing , МИД , РИА Новости , агентство "ПРАЙМ" , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Москва , США
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