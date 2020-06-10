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США призвали Ливию к миру без России 

Lenta.ru и ещё 2 44 минуты назад
США призвали Ливию к миру без России
Фото: Reuters
Ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей. Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео, призвавший к перемирию без участия российской стороны, передает РИА Новости.
Он отметил, что соглашение под эгидой ООН между правительством национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара — хороший первый шаг.
Помпео отметил, что теперь необходимы переговоры для прекращения огня и запуска внутриливийского политического диалога. Он считает, что в переговорах в том числе должна идти речь о сохранении нефтяных объектов и доступе признанных властей к национальной нефтяной корпорации.
В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано. По ее словам, боевые действия возобновились в полном объеме.
Американская сторона считает, что Москва вмешивается в дела в Ливии. В частности, 26 мая африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24. Российская сторона эти обвинения отвергла.
Обстановка в стране обострилась после того, как в конце апреля ЛНА объявила о принятии на себя власти в Ливии. Сейчас армия Хафтара ведет бои с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные Хафтару войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли ЛНА технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Мария Захарова , МИД , ООН , РИА Новости , Ливия , США
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