Заскучавший в офисе француз подал в суд и разбогател 

Француз Фредерик Денар отсудил компенсацию в 50 тысяч евро за страдания на скучной работе, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Newsweek.

Мужчина работал в парфюмерной компании Interparfums, откуда его уволили после прогула длиной в 7 месяцев. После этого Денар подал иск суд. А ходе разбирательства, которое продолжалось с 2014 года, мужчина доказывал суду и работодателям, что ему было невыносимо скучно работать.

Так, мужчина пожаловался, что его руководству было все равно, в какое время он приступал к работе. В течение дня ему не поступало никаких рабочих задач. А на фоне бессмысленного хождения в офис у него развилась депрессия.

Суд частично удовлетворил иск Денара и присудил ему компенсацию в размере 50 тысяч евро. Сумма иска составляла 360 тысяч евро.

Как отмечает издание, трудовое законодательство Франции не позволяет компаниям увольнять сотрудников. Поэтому многие работники занимаются бессмысленными задачами, пока сами не напишут заявление об увольнении по собственному желанию.