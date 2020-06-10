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На Украине назвали единственный способ вернуть Крым 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
Фото: Reuters
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте назвал единственный способ украинских властей вернуть Крым.
По его мнению, полуостров можно только отобрать, потому что «никто в России добровольно его не отдаст». « [Президент Украины] Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки», — написал Климкин.
Ранее 10 июня Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.
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В мире , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Республика Крым
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