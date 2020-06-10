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Консульство США возобновило работу в Гренландии 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Консульство США возобновило работу в Гренландии
Фото: РИА Новости
Консульство США в Гренландии впервые с 1953 года возобновило свою работу, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.
"Я с гордостью праздную открытие консульства Соединенных Штатов в Нууке, Гренландия, 10 июня 2020 года, это отражает приверженность Америки делу углубления нашего сотрудничества с народом Гренландии и всего Королевства Дании", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.
О планируемом возобновлении работы консульства Помпео сообщал еще в конце апреля.
Консульство США действовало на территории Гренландии с 1940 по 1953 год. В августе 2019 года СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы купить Гренландию. Эта информация вызвала резко отрицательную реакцию самой Гренландии и Дании, в административном подчинении которой находится остров. На фоне дипломатического скандала президент США даже был вынужден отменить в прошлом году свою поездку в Копенгаген.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , США
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