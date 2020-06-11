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На церковь в Черногории завели уголовное дело 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
На церковь в Черногории завели уголовное дело
Фото: Reuters
Полиция Черногории завела уголовное дело на Черногорско-Приморскую митрополию, епархию Сербской православной церкви (СПЦ), и ее митрополита Амфилохия Радовича. Им вменяют несогласованное строительство церкви, сообщает РИА Новости.
Речь идет о женском монастыре, до этого существовавшем в статусе церкви святого Василия Острожского — одного из самых почитаемых подвижников на Балканах. Недавно муниципальные службы под охраной полиции разрушили объект экскаваторами. Муниципалитет заявил, что у комплекса не было нужных документов на строительство конака — жилого объекта на территории монастыря.
Снос объекта вызвал негодование у верующих и представителей черногорской оппозиции. Митрополит Амфилохий назвал его «преступлением против церкви и народа». Он рассказал, что с 14 июня христиане страны продолжат совершать крестные ходы в защиту прав Сербской православной церкви.
Церковь святого Василия Острожского была построена в XVIII веке. 9 мая 2020-го она стала женским монастырем, тогда же там построили конак.
Государственно-правовой статус Черногорско-Приморской митрополии епархии в Черногории все еще не урегулирован. Из-за этого между СПЦ и государством возникают конфликты.
В декабре 2019-го в Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В соответствии с ним у Сербской православной церкви могут изымать имущество.
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В мире , РПЦ , РИА Новости , Черногория
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