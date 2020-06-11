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Американские конгрессмены назвали Иванишвили «союзником Путина» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
В США назвали имя «союзника Путина»
Фото: Reuters
Тринадцать американских конгрессменов выступили с заявлением о «вовлеченности богатейшего человека Грузии», лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в «дестабилизацию в Грузии в пользу России» и назвали его «близким союзником» президента Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинская оппозиция восторженно комментирует эту позицию, высказанную за несколько месяцев до выборов в парламент, которые состоятся в октябре.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе назвал это заявление конгрессменов «приговором», отметив, что лидера правящей партии назвали «проводником российских интересов в Грузии».
«Позиция наших стратегических партнеров — американцев показывает, что Бидзина Иванишвили ведет страну к краху», — отметил оппозиционер, выразивший надежду на победу оппозиции на выборах.
В правящей партии пока не прокомментировали это заявление, однако сторонники «Грузинской мечты» в социальных сетях резко критикуют данных конгрессменов, называя их лоббистами американских компаний Frontera Resources и Conti Group, потерявших работу в Грузии.
В соцсетях американских конгрессменов призвали «заняться проблемами собственной страны» и сочли их позицию по отношению к Грузии «постыдной».
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Комментарии 5
В мире , США , Серги Капанадзе , Владимир Путин , Бидзина Иванишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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