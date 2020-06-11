В США назвали имя «союзника Путина»

Грузинская оппозиция восторженно комментирует эту позицию, высказанную за несколько месяцев до выборов в парламент, которые состоятся в октябре.

Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе назвал это заявление конгрессменов «приговором», отметив, что лидера правящей партии назвали «проводником российских интересов в Грузии».

«Позиция наших стратегических партнеров — американцев показывает, что Бидзина Иванишвили ведет страну к краху», — отметил оппозиционер, выразивший надежду на победу оппозиции на выборах.

В правящей партии пока не прокомментировали это заявление, однако сторонники «Грузинской мечты» в социальных сетях резко критикуют данных конгрессменов, называя их лоббистами американских компаний Frontera Resources и Conti Group, потерявших работу в Грузии.

В соцсетях американских конгрессменов призвали «заняться проблемами собственной страны» и сочли их позицию по отношению к Грузии «постыдной».