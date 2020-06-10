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ВОЗ: первая вакцина от COVID-19 может стать доступна осенью 

News.ru 1 час назад
Названы сроки появления первой вакцины от COVID-19
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm могут представить первую вакцину от COVID-19 уже этой осенью или зимой, сообщил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.
Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев, — отметил представитель ВОЗ в эфире телеканала Rai3.
Он добавил, что европейские специалисты опережают коллег из США. Итальянско-британская вакцина находится в более продвинутой стадии. По его словам, никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса, но это болезнь точно не исчезнет.
Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.
Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Италия
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