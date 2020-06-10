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«Прошерстить пузатых буржуев»: Лукашенко раскритиковал увольнение людей в стране 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Лукашенко распорядился «прошерстить пузатых буржуев»
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался в адрес бизнесменов, увольняющих людей, которые его поддерживают. Он заявил, что контролирующие органы должны «прошерстить пузатых буржуев».
— Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно, — заявил президент республики на совещании в среду, 10 июня.
Лукашенко подчеркнул, что получил жалобы от нескольких людей, которые сообщили, что увольняют людей, у которых нет родителей и способов себя защитить.
— Главное, уже обнаглели и не боятся: «А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!», — добавил он.
Президент поручил генпрокурору, Комитету госконтроля и другим структурам заняться решением проблемы при участии местных органов власти, передает БелТА.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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