Лукашенко распорядился «прошерстить пузатых буржуев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался в адрес бизнесменов, увольняющих людей, которые его поддерживают. Он заявил, что контролирующие органы должны «прошерстить пузатых буржуев».

— Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно, — заявил президент республики на совещании в среду, 10 июня.

Лукашенко подчеркнул, что получил жалобы от нескольких людей, которые сообщили, что увольняют людей, у которых нет родителей и способов себя защитить.

— Главное, уже обнаглели и не боятся: «А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!», — добавил он.

Президент поручил генпрокурору, Комитету госконтроля и другим структурам заняться решением проблемы при участии местных органов власти, передает БелТА.