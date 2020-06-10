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Лукашенко приедет в Москву на парад Победы 

Lenta.ru и ещё 6 33 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — сказал российский дипломат.
Он добавил, что необходимо использовать момент отступления пандемии коронавируса для восстановления динамического сотрудничества в разных областях.
Изначально Лукашенко собирался посетить парад Победы в Москве 9 мая, однако его отменили из-за распространения коронавируса. В конце того же месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным. Белоруссия же не стала вводить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса и 9 мая в Минске состоялся военный парад в честь 75-летия Победы.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Андрей Руденко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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