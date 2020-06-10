В Польше запретили однополые браки

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что в стране не будет однополых браков и усыновления детей однополыми парами.

"Защита института семьи имеет, по моему убеждению, огромное значение для стабильности нормально функционирующего государства", — заявил Дуда, выступая в среду в Варшаве.

"Семья — как союз женщины и мужчины в соответствии с нормами нашей конституции. Нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины — единственная конституционно допустимая форма", — заявил польский президент.

Он также заявил, что не допустит усыновления детей однополыми парами.

"У нас нет согласия на усыновление детей однополыми парами. Нет сомнения, что такое решение не может иметь место. Это чуждая идеология. Нет сейчас согласия, чтобы это было введено в нашей стране в какой-либо легальной форме", — заявил Дуда.

В Польше 28 июня должны пройти выборы президента. Правящая партия страны "Право и справедливость" выдвинула кандидатуру Дуды на второй срок.