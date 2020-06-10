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Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете
Фото: EPA
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
«Прокуратура пришла к предварительному заключению, что существуют как минимум две причины, по которым обвиняемые не могут воспользоваться иммунитетом комбатанта. Во-первых, отсутствие подчинительных отношений между Россией и Донецкой народной республикой, о которых было бы известно другим сторонам. Во-вторых, отсутствие эффективной внутренней дисциплинарной системы в ДНР. Прокуратура не видит препятствий для уголовного преследования обвиняемых», — сказал он, передает ТАСС.
По словам Фердинандуссе, «желательно, чтобы обвиняемые сами четко изложили свою позицию по этому вопросу». Однако пока прокуратура пытается взять информацию на этот счет из интервью обвиняемых в СМИ и от российских властей, однако четких ответов пока нет.
Ранее сообщалось, что совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing MH17 в 2014 году был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом «Бук», но не нашла никаких подтверждений.
При этом прокурор сообщал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты при крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Также сообщалось, что у следствия нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля — воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского.
8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Boeing , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
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