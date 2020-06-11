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Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым 

Lenta.ru и ещё 3 25 минут назад
Крым оставят без воды
Фото: ТАСС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
По его словам, вопрос возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу не стоит пока на повестке дня украинского правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что водоснабжение Крыма «не является предметом какого-то торга», добавив, что вода не подается на полуостров и «физически не может туда подаваться».
В то же время глава украинского правительства заявил, что Россия «не всегда» выполняет по отношению к жителям Крыма требования Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.
Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Санкции , Крым наш , Алексей Резников , Правительство Украины , Укринформ , Республика Крым
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