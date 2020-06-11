Крым оставят без воды 

«Восстановление поставки через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так», — заявил Шмыгаль.

По словам украинского премьера, сейчас вода в Крым «физически не может подаваться».

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году власти Украины перекрыли подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова.

В марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет готов поставлять воду в Крым украинцам для питья и хозяйственных нужд в случае необходимости или гуманитарной угрозы.