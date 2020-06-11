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Крым оставят без воды 

Вероника Полынина и ещё 9 27 минут назад
Крым оставят без воды
Фото: ТАСС
Вопрос о восстановлении водоснабжения Крыма на Украине не стоит, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции. Его слова приводит «Укринформ».
«Восстановление поставки через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так», — заявил Шмыгаль.
По словам украинского премьера, сейчас вода в Крым «физически не может подаваться».
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году власти Украины перекрыли подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова.
В марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет готов поставлять воду в Крым украинцам для питья и хозяйственных нужд в случае необходимости или гуманитарной угрозы.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Санкции , Крым наш , Укринформ , Республика Крым
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